В Лас-Вегасе торжественно открыли здание паддока

В Лас-Вегасе состоялась торжественная церемония открытия пока ещё строящегося здания паддока будущей трассы Гран При Лас-Вегаса. Событие состоялось в пятницу, и не него собрались представители высшего менеджмента корпорации Liberty Media, Формулы 1, а также руководства штата Невада и города, поскольку считается, что оно знаменует собой важный этап в сооружении единственного стационарного объекта инфраструктуры трассы.

Церемония началась с того, что все её участники поставили свои автографы на одном из барьеров безопасности – из таких элементов уже достаточно скоро в Лас-Вегасе будет составлено ограждение городского гоночного кольца.

После этого с короткими речами выступили Рене Вилм, исполнительный директор компании Las Vegas Grand Prix, Inc., Стефано Доменикали, президент Формулы 1 и Грэг Маффей, глава Liberty Media.

Рене Вилм, в частности, сказала: «Эта церемония ещё на шаг приблизила нас к самой долгожданной гонке года. Это этапное событие также подчёркивает стремление Liberty Media выполнить долгосрочную задачу – Лас Вегас должен занять постоянное место в календаре Формулы 1».

«Церемония открытия здания паддока Гран При Лас-Вегаса – важная веха, которая подчёркивает американскую экспансию Формулы 1. Лас-Вегас станет официальной штаб-квартирой Ф1 в США», – добавил Стефано Доменикали.

Грэг Маффей в свою очередь поблагодарил всех, кто имеет отношение к строительству здания – от представителей городских властей до 400 с лишним рабочих, занятых на этом объекте.

Гран При Лас-Вегаса запланирован на 16-18 ноября 2023 года, и в здании паддока разместятся как команды чемпионата, так и знаменитый «Падддок-клуб» и другие премиальные гостевые зоны. Кстати, это трёхэтажное сооружение со смотровой площадкой на крыше будет весьма заметным сооружением длиной с три футбольных поля. Считается, что оно станет самым большим комплексом боксов и паддока в календаре Формулы 1