Видео: В Aston Martin F1 готовятся к новоселью

В Aston Martin готовятся к новоселью: в следующем месяце команда должна переехать на новую базу. Строительство главного здания в целом завершено, и работы сейчас уже на финальной стадии. О том, что сейчас происходит на столь важном для команды объекте, рассказал Гай Остин, руководитель проекта по строительству новой базы Aston Martin.

Гай Остин: «Презентацию машины 2023 года мы проводили уже здесь, на новой базе, всего шесть недель назад. И сейчас я стою на том самом месте, где тогда находилась машина. Но за шесть недель многое изменилось.

В этом помещении будет проводиться подготовка машин к гонкам. Мы стараемся подгонять нашего подрядчика, чтобы можно было поскорее начать монтаж оборудования. А теперь давайте пройдём дальше и посмотрим, что там делается.

Вот это центральная улица, и здесь находится производственный участок, где уже идёт установка станков. На этой неделе мы получим ещё несколько станков, сразу приступим к их монтажу, и всё это очень радует. А вот здесь, например, будет располагаться наш первый автоклав – всего же их будет четыре.

Автоклав можно сравнить со своего рода скороваркой, где под давлением и при очень высоких температурах идёт "приготовление" компонентов из углепластика. Мы приобрели два новых автоклава, а также сюда переместятся те два, что работают на старой базе команды. Но сначала их подвергнут модернизации…

В настоящее время на объекте ежедневно работают примерно 200 человек, они представители самых разных профессий: электрики, сантехники, инженеры-теплотехники, даже маляры и штукатуры до сих пор трудятся. Они занимаются тем, что ремонтируют облицовку в тех местах, где она была повреждена в ходе монтажа оборудования.

Работа начинается в 7.30 утра, а завершается примерно в 16.00 – 16.30, после чего начинается вечерняя смена, которая заканчивается между 22.00 и полуночью…

Поднимемся на второй этаж. Здесь размещается технический отдел, именно здесь будут работать Дэн Фэллоуз, Эрик Бландин и другие специалисты. Все наши инженеры смогут расположиться именно здесь, на этом открытом пространстве с отличным освещением. Здесь всё уже близится к завершению, и за эту часть проекта мы уже не волнуемся.

На следующем этапе завезём мебель, которая заказана и уже в пути, и через неделю приступим к её расстановке. В целом процесс обустройства помещения займёт около месяца…

Вот здесь, справа, находится зал для совещаний, а сразу за ним располагается офис, который займёт Майк Крак, руководитель команды. А здесь будет кабинет Лоуренса Стролла, где в настоящее время партнёры нашей команды ведут монтаж аудио- и видеообородования…

Сооружение новой аэродинамической трубы тоже идёт полным ходом, в его процессе используются огромные объёмы бетона, очень много стальных конструкций – вообще такое впечатление, что мы возводим современный Стоунхендж. Аэродинамическая труба должна быть готова в третьем квартале 2024 года, так что работы ещё очень много…

А это старое здание базы команды, которое на следующих стадиях предстоит снести, и это будет грустный день, ведь я занимался его строительством в 1990 году для Эдди Джордана. Но летом, в июне-июле, мы планируем приступить к возведению ещё одного нового здания, где будут располагаться ресторан для сотрудников, тренажёрный зал, гоночный симулятор и так далее.

Это здание тоже должно быть готово в третьем квартале следующего года, примерно тогда же, когда и аэродинамическая труба».