WEC: На подиуме в Портимао Toyota, Ferrari и Porsche

Как и можно было ожидать по итогам квалификации, второй этап сезона в гонках на выносливость подтвердил превосходство заводской команды Toyota. Нет ничего удивительного, что уверенную победу в «6 часах Портимао» одержал экипаж в составе Брендона Хартли, Себастьена Буэми и Рио Хиракавы.

Но это не значит, что по ходу португальского этапа WEC не было сюрпризов. Всё-таки на исход гонок на выносливость влияет фактор надёжности, и сегодня ни одна из команд, претендующих на призовые места, не избежала технических проблем.

На втором гиперкаре Toyota возникли проблемы с датчиком крутящего момента, из-за чего пришлось менять привод, а такого рода ремонт занимает немало времени. После этого экипаж №7, хотя и вернулся на трассу, уже не смог отыграться, поэтому финишировал только девятым.

Зато команда Ferrari получила возможность подняться на 2-ю ступень подиума, и это вполне достойный результат для трио Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена, ведь это только их вторая гонка в высшей категории WEC. Но на втором спортпрототипе 499P не лучшим образом работали тормоза, поэтому машина №51 финишировала только 6-й.

Опять же, именно поэтому третье место досталось экипажу заводской команды Porsche Penske, хотя их гиперкар несколько уступал Ferrari по темпу, тогда как итальянские машины долгое время ехали рядом.

Тем сильнее была радость Андре Лоттерера, Кевина Эстре и Лоренса Вантура, когда они на подиуме праздновали третий результат. Кстати, экипажу Porsche №6 пришлось за него побороться, поскольку на финальной стадии гонки их догонял гиперкар Cadillac, но скорость немецкой машины всё же была выше.

В классе LMP2 победный дубль зафиксировала команда United Autosports – к удовольствию Зака Брауна, её совладельца. Первое место в своей категории заняли Оливер Джарвис, Гидо ван дер Гарде и Джош Пирсон, второе – их напарники Фил Хансон, Бен Хенли и Любин Фредерик. Третье место занял экипаж бельгийской команды WRT, с которой до последнего боролось трио Prema, в составе которого выступает российский гонщик Даниил Квят. Кстати, незадолго до финиша Даниил довольно долго лидировал в этой категории, но после заключительного пит-стопа потерял первую позицию.

В GTE-Am до последних метров дистанции шла острейшая дуэль между Ники Катсбургом, пилотировавшим ярко-жёлтый спорткар Chevrolet Corvette C8.R, и красной Ferrari 488 GTE Evo Алессио Роверы, но верх всё-таки одержал представитель американской команды. Показательно, что после шести часов гонки их машины пересекли линию финиша с интервалом всего в 0,307 секунды!

Toyota Gazoo Racing остаётся фаворитом чемпионата, однако новички, только в этом году дебютировавшие в категории LMH/LMDh, постепенно набирают темп, и хочется верить, что третий этап WEC пройдёт ещё интереснее. Гонка «6 часов Спа» запланирована на последний уик-энд апреля.