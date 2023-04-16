Зак Браун: Гонщики соответствуют ожиданиям McLaren

Руководитель McLaren Зак Браун доволен дебютом Оскара Пиастри в Формуле 1. В Мельбурне австралийский гонщик заработал первые в карьере очки, и Браун не сомневается, что уже скоро Оскар начнёт выступать на уровне напарника Ландо Норриса.

Зак Браун: «Мы хотели получить двух гонщиков, которые подталкивали бы друг друга вперёд. На мой взгляд, первые признаки указывают на то, что Оскар будет демонстрировать такой же темп, что и Ландо, и они будут сильно подталкивать друг друга. Именно это нам от них и нужно.

Со своей стороны мы должны предоставить в их распоряжение машину, которая позволит бороться в первых рядах. В списке необходимого команде для побед, критически важно иметь двух быстрых гонщиков. Я думаю, что у нас уже есть такие гонщики».