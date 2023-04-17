Браун в меньшинстве, поддерживая проект Andretti Cadillac

В IndyCar команды Andretti Autosport и Arrow McLaren – соперники, однако у Майкла Андретти и Зака Брауна есть общие деловые интересы: они совладельцы команды Walkinshaw Andretti United, выступающей в австралийской кузовной серии Supercars Championship. Неудивительно, что Браун поддерживает стремление своего соотечественника и партнёра получить возможность прийти в Формулу 1 со своей новой командой. Но, по признанию исполнительного директор McLaren Racing, тут он оказался в меньшинстве.

Другие участники чемпионата мира скептически относятся к появлению в Формуле 1 команды Andretti Cadillac, несмотря на то, что её партнёром стала корпорация General Motors, что гарантирует стабильное финансирование. От имени этого проекта уже направлена заявка в FIA, и теперь все ждут реакции федерации.

«Полагаю, уже известно, что три или четыре команды подали свои заявки. Лично мне бы хотелось, чтобы стартовое поле расширялось с учётом существующих условий и требований, – заявил Зак Браун в интервью агентству Associated Press. – Я поддерживаю Майкла Андретти и его проект с Cadillac, потому что считаю, что он будет полезен для нашего спорта. Но, вероятно, в этом плане я в меньшинстве.

Впрочем, команды чемпионата не могут повлиять на дальнейшее развитие событий. Не думаю, не все в полной мере понимают, как организовано руководство Формулой 1. В конечном итоге команды не имеют права голоса в решении этого конкретного вопроса».