Даниил Квят: В 2016-м я почувствовал себя преданным

Мы уже приводили слова Даниила Квята, как в 2016 году его приглашали в Ferrari на место Кими Райкконена, а вскоре после этого он потерял место в Red Bull Racing. Бывший гонщик Формулы 1 рассказал, насколько сильные эмоции испытал, когда узнал о решении Хельмута Марко перевести его в Toro Rosso.

«В тот момент я почувствовал себя преданным, – рассказал Даниил. – Для меня это был удар в спину. В жизни иногда так бывает, это нормально.

Сейчас всё уже в прошлом. Я смог успешно перезапустить карьеру в гонках и, конечно, очень благодарен Red Bull. Однако другая часть меня по-прежнему очень недовольна произошедшим».