Фелипе Другович: Формула E меня всегда привлекала

В этот уик-энд в Берлине пройдёт сдвоенный этап Формулы E, а после него, в понедельник 24 апреля, на трассе, проложенной на территории старого аэропорта «Темпльхоф» состоятся тесты новичков.

О том, что вместе с другими гонщиками в них примет участие Фелипе Другович, прошлогодний чемпион Ф2 и резервный пилот Aston Martin F1, мы рассказывали, но в преддверии тестов один из самых многообещающих молодых автоспортивных талантов рассказал, почему ему интересно поработать за рулём гоночного электромобиля Maserati.

Фелипе Другович: «Мне не терпится впервые попробовать на трассе Maserati Tipo Folgore, машину третьего поколения Формулы E. Эта категория меня всегда привлекала, и на тестах в Берлине очень хочется сравнить ощущения от управления этим электромобилем с другими одноместными машинами, на которых мне доводилось гоняться в предыдущих сезонах.

Я осознаю, что могу сыграть активную роль в развитии заводской команды легендарного бренда Maserati в её первом сезоне в чемпионате мира. Это для меня большая честь, и я очень воодушевлён».

Вторым молодым гонщиком, приглашённым командой Maserati на тесты в Берлин, стал Хью Бартер, 17-летний австралиец с японским паспортом, выступающий в Формуле 3 за Campos Racing.