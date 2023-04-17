Франц Тост: Мику Шумахеру надо года три набираться опыта

Мало кто из руководителей команд может похвастаться таким богатым опытом работы по воспитанию талантов, какой есть у Франца Тоста, ведь Toro Rosso/AlphaTauri была и остаётся своеобразной начальной ступенью, с которой гонщики молодёжной программы Red Bull начинают свою карьеру в Формуле 1.

Дальше их судьба может сложиться по разному: кому-то везёт больше, и он переходит в «головную» команду, кому-то меньше – он либо остаётся в AlphaTauri, либо вообще расстаётся с чемпионатом.

В любом случае Франц Тост знает, как работать с молодёжью, как создавать условия для профессионального роста гонщиков. Ему хорошо известно, насколько важно дать молодому пилоту время на адаптацию, хотя понятно, что в Формуле 1 от дебютанта ждут результатов почти сразу.

По мнению Тоста, в полной мере это правило относится и к Мику Шумахеру, который уже второй сезон выступает за Haas F1. При этом с сыном семикратного чемпиона мира связаны серьёзные ожидания, и за его прогрессом весьма пристально следят в Скудерии, ведь Мик давно является слушателем гоночной академии Ferrari.

«Ему нужно ещё года три выступать за какую-либо другую команду, – считает австриец. – Современная Формула 1 чрезвычайно сложна, и гонщику требуется как минимум три сезона, прежде чем он научится по-настоящему мастерски пилотировать. Время потребовалось в том числе Джорджу Расселлу или Шарлю Леклеру.

Но сейчас задача Шумахера состоит в том, чтобы регулярно опережать Кевина Магнуссена, своего напарника, и стараться добиться успеха за рулём машины Haas. В настоящий момент от него требуется только это и больше ничего».

В отличие от Мика, Кевин Магнуссен смог заработать очки в двух первых гонках сезона, хотя до этого больше года не садился за руль машины Формулы 1. В Австралии Шумахеру удалось опередить напарника и в субботу, и в воскресенье, но финишировал он за пределами призовой десятки.