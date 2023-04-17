IndyCar: Айлотту угрожают аргентинские болельщики

Каллум Айлотт, 24-летний британец, выступающий в IndyCar за команду Juncos Hollinger Racing, в минувший уик-энд не лучшим образом провёл гонку в Лонг-Бич, после чего, как он прокомментировал в социальных сетях, получил рекордное число угроз.

Уик-энд в Калифорнии для Айлотта начался с аварии на тренировке, а в гонке он финишировал только 19-м. Угрозы, о которых он сообщил, связаны вот с чем: на 26-м круге Гран При Лонг-Бич, проходившего на знаменитой калифорнийской трассе, Каллум невольно оказался одним из участников инцидента, произошедшего в районе 11-го поворота.

Незадолго до этого Айлотт выехал на трассу после пит-стопа сразу перед машиной своего напарника, аргентинца Агустино Канапино, который, кстати, в тот момент лидировал в гонке – впервые за время короткой карьеры в IndyCar.

В отличие от Айлотта и остальных гонщиков, Канапино ещё не был в боксах, но после рестарта упёрся в машину Каллума и потерял какое-то время позади него. Затем аргентинца попытался опередить Элио Кастроневеш, и между их машинами произошёл контакт.

В трансляцию гонки этот эпизод не попал, поэтому обстоятельства инцидента остались неясными, однако после этого Канапино начал быстро терять позиции. Он добрался до боксов, и какое-то время механики пытались что-то исправить на его машине, но в итоге он сошёл с дистанции.

После гонки аргентинские болельщики обвинили в случившемся Айлотта, причём делали это, не выбирая выражений и опускаясь до открытых угроз его жизни.

«Меня реально впечатлило количество смертельных угроз и оскорблений, которые я получаю, – поделился Каллум в социальных сетях. – Определённо, это новый рекорд. Я оценил усилия этих людей, ведь они помогли мне выучить все эти новые испанские слова! Пойду-ка я, пожалуй, на пляж!..»

Американская пресса, комментируя происходящее, пишет, что для болельщиков IndyCar это совершенно нетипичное поведение, но Канапино выступает в этой серии только первый год, и надо полагать, что его аргентинским поклонникам просто не ведомы её традиции и культура.

Рразумеется, это не оправдывает несдержанное поведение этой части публики, которое однозначно нельзя считать допустимым, на что после финиша намекнул и сам Канапино.

«К сожалению, нам пришлось сойти с дистанции, но я хочу пояснить, что действия Каллума Айлотта не были преднамеренными, – сообщил он. – Просто так сложились обстоятельства. Но у нас хорошая команда, за что я очень благодарен».