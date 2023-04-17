IndyCar: Грожан и Эриксон на подиуме в Лонг-Бич

Ветераны Формулы 1 вновь продемонстрировали своё мастерство, которое так и хочется назвать «неувядающим»: Роман Грожан и Маркус Эриксон безупречно пилотировали на сложной уличной трассе в Лонг-Бич, отлично провели третий этап сезона IndyCar и заслуженно поднялись на подиум.

На последних кругах гонки казалось, что между ними развернётся настоящая дуэль, и это было бы весьма любопытно, но хотя Маркус подобрался довольно близко в машине своего давнего соперника, интервал так и остался в пределах секунды практически до самого финиша.

Вот только это был спор за второе место, а выиграл гонку на калифорнийской трассе после старта с поула молодой гонщик Andretti Autosport, напарник Грожана Кайл Кёрквуд. Для него это первая победа в IndyCar, и по-своему символично, что в 1986 году Майкл Андретти тоже одержал свою первую победу именно в Лонг-Бич.

В теории и Грожан, и Эриксон тоже вполне могли претендовать на победу, но Роману на последнем отрезке Гран При Лонг-Бич пришлось экономить топливо, и у него не было возможности атаковать в полную силу, а на машине шведа было повреждено переднее крыло, что сказывалось на скорости.

Разумеется, Грожан должен был действовать разумно, ведь в гонке лидировал его напарник, и для команды Andretti было важно просто завоевать победный дубль, а в каком порядке гонщики финишируют, особой роли на этой стадии сезона не играет.

Тем более что пилотировал Кёрквуд прекрасно, и после гонки Роман Грожан первым признал: «Конечно, я предпочёл бы быть на его месте, но Кайл одержал абсолютно заслуженную победу».

Поскольку Маркус Эриксон выиграл первый этап сезона, проходивший в Сент-Питерсберге, в Техасе финишировал 8-м, а сегодня поднялся на подиум, то это позволило шведскому гонщику Chip Ganassi Racing выйти в лидеры личного зачёта.

Следующий этап сезона пройдёт через две недели на известной трассе дорожного типа Barber Motorsports Park в Алабаме.