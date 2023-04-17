Леклер и Гасли следят за финалом Monte-Carlo Masters

Многие гонщики Формулы 1 не только активно интересуются теннисом, но и сами порой выходят на корт, хотя играют, разумеется, они несколько хуже, чем пилотируют самые быстрые в мире гоночные машины.

А когда в Монако проходит теннисный турнир Monte-Carlo Masters, то это событие они стараются не пропускать, тем более финальные матчи. Сегодня спор за главные призы ведут российский теннисист Андрей Рублёв и датчанин Хольгер Руне, и на трибунах можно видеть знакомые лица: за финалом следят Шарль Леклер и Пьер Гасли. Кстати, недавно мы рассказывали о том, что на одном из матчей был и Джордж Расселл.

«Для Монако это одно из главных спортивных событий года, а я живу в Монако, поэтому очень рад, что посещаю эти матчи. Я здесь вместе с лучшим другом и с Пьером, с которым мы соперники только на трассе, но за её пределами у нас очень хорошие товарищеские отношения», – рассказал гонщик Ferrari в интервью пресс-службе турнира.

Кстати, по пути на VIP-трибуну он вполне дружески общался с князем Альбером II. Правитель Монако не менее радушно поздоровался и с Гасли, пилотом Alpine F1.

«Я впервые на этом турнире, – добавил Пьер. – Конечно, мне очень интересно следить за финальным матчем. Мне вообще по душе соревновательный дух, я с огромным удовольствием смотрю на игру таких прекрасных мастеров тенниса и наслаждаюсь этой атмосферой».

Остаётся добавить, что победу в финальном матче в трёх партиях одержал российский теннисист Андрей Рублёв.