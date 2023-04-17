Представлен официальный постер Гран При Эмилии-Романьи

В этом году слоган Гран При Эмилии-Романьи простой, но, по замыслу организаторов гонки в Имоле, вполне отражает суть автоспорта – Passione Pura, т.е. «чистая страсть». Слоган занял весьма заметное место на недавно представленном постере, посвящённом предстоящему шестому этапу чемпионата мира, запланированному на 19-21 мая.

Официальный плакат обнародован за месяц с небольшим до гонки, в центре его мы видим машины трёх команд, имеющих прямое отношение к Италии. С Ferrari и AlphaTauri всё понятно, они базируются в этой стране, а швейцарская Sauber с 2019 года выступает под маркой Alfa Romeo. Шлейф позади машин раскрашен в три цвета итальянского флага.

Постер создан по заказу итальянской автоспортивной федерации ACI, и кроме гоночных машин, на нём есть и другие элементы, вызывающие ассоциации с Формулой 1, в том числе толпа болельщиков в красном, а также стилизованные силуэты архитектурных достопримечательностей провинции Эмилия-Романья.

Обращает на себя внимание хэштег #WeDriveIT, который не поддаётся однозначному переводу, но в данном случае обозначает стремление Италии (третье слово в нём не случайно начертано заглавными буквами) к разного рода достижениям, в том числе и в спорте. А шрифтом помельче внизу добавлен ещё один девиз: «Добьёмся, чтобы Италия заняла поул-позицию».

Этом девиз нужно толковать максимально широко, поскольку он имеет отношение не только к гонкам и миру моторов, но к прочим сферам жизни тоже – к промышленности, туризму, гастрономическим традициям Апеннинского полуострова и к виноделию. Правда, если в двух последних областях итальянцы действительно преуспели, спору нет, то в Формуле 1 их дела в этом году пока не ладятся. Хотя, конечно, болельщики надеются, что Ferrari сможет подтянуться к лидерам чемпионата, да и две другие команды тоже прибавят.