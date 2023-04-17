Пухолар: Чжоу выступает на уровне Боттаса

Гуаньюй Чжоу проводит второй сезон в Формуле 1. В Мельбурне китайский гонщик заработал первые для себя очки в 2023-м, и главный гоночный инженер Alfa Romeo Хеви Пухолар высоко оценивает прогресс гонщика с момента дебюта в чемпионате.

«Я считаю, что Чжоу прибавляет, – говорит Пухолар. – Я бы сказал, что сейчас оба наших гонщика выступают на одном уровне. Это хорошо для команды. Квалификация в Австралии получилась не идеальной, но в двух первых квалификациях оба наших гонщика были близки к выходу в финал, что здорово.

Чжоу стал более уверенным, он учится у Валттери и благодаря этому команда может прогрессировать вместе с двумя гонщиками. В свою очередь прогресс команды придаёт Чжоу ещё большую уверенность в своих силах».

Говоря о перспективах Alfa Romeo в этом сезоне, Пухолар отметил: «Очевидно, что три или четыре команды опережают всех остальных, а за позиции ниже восьмой идёт очень плотная борьба. У всех остальных есть шансы на оставшиеся несколько позиций на финише, за которые начисляют очки, и все за них борются. Мы тоже недалеки от этих позиций, и любая мелочь может повлиять на расстановку сил в средней группе».