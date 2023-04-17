Стефано Доменикали о доминировании Red Bull Racing

Смену регламента в 2022-м в Liberty Media объясняли увеличением числа обгонов и плотности борьбы, а в итоге получили очередную эру доминирования одной из команд.

Выступая перед инвесторами Liberty Media исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявил, что отсутствие конкуренции может отпугнуть давних болельщиков, но не тех, кто начал следить в последние годы. Ими Формула 1 почему-то дорожит больше.

Стефано Доменикали: «Red Bull можно только поздравить с тем, что они лучше справились со своей работой. Но соперники очень близки к ним. Очень близки. И я уверен, что в условиях ограниченных бюджетов конкуренция постепенно станет более острой.

У заядлых болельщиков доминирование одной машины снижает интерес, но на новых рынках, для новых поклонников, это не так важно. Да, мы хотели бы видеть более высокую конкуренцию, но если посмотреть на рынок, где сегодня у нас есть рост, этот фактор не так актуален, как кажется.

В трёх первых гонках машины Red Bull были очень быстры, но я жду, что соперники сократят отставание. Нужно подождать, чтобы увидеть эффект прошлогоднего штрафа с сокращением времени работы в аэродинамической трубе. Сезон в этом году очень длинный, я думаю, что до его окончания нас ещё ждут сюрпризы».