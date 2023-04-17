В Хоккенхайме вновь заговорили о Формуле 1

Последний раз Германия принимала этап Формулы 1 в 2020 году, после чего Гран При не проводился по финансовым причинам. В 2026 году в Формуле 1 дебютирует крупный немецкий автопроизводитель Audi, и исполнительный директор автодрома в Хоккенхайме Йорн Теске готов обсудить возможность организации Гран При Германии.

«Мы готовы к переговорам о возвращении Формулы 1 в Германию, – рассказал Теске в эфире телеканала Sport1. – Мы рады, что предстоящее участие Audi в Формуле 1 добавило новую динамику в нашу дискуссию. Мы продолжаем поддерживать постоянные контакты с руководством чемпионата – общение никогда не прерывалось.

Однако это вовсе не означает, что у нас есть какие-либо новости. Мы прекрасно знаем, что вернуть Формулу 1 по-прежнему непросто. Однако когда на сцену выходит такой глобальный игрок, как Audi, что мы только приветствуем, начинается обмен мнениями со всеми заинтересованными сторонами.

Однако мы остаёмся при своём мнении, что проведение гонки Формулы 1 не должно нас разорить. В этом отношении нужно искать варианты, которые устроят все стороны».

Йорн Теске добавил, что его устраивает вариант, при котором Хоккенхайм будет принимать Гран При Германии по очереди с трассой Нюрбургринг: «Мы не видим в этом никаких проблем. Это очень хорошее альтернативное решение.

Я понимаю, что в Формуле 1 хотят видеть разнообразие трасс. Нам же в свою очередь придётся задействовать огромные ресурсы только раз в два года, но при этом мы сохраним имидж и статус трассы Формулы 1. В этом смысле это идеальное решение, если этап по очереди будут принимать два немецких автодрома. Я говорю о коллегах из Нюрбургринга. Безусловно, это устроило бы и немецких болельщиков, и меня».