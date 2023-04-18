Доменикали: Мы готовы обсуждать Гран При Лондона

В марте в британской прессе появились сообщения о планах построить новую трассу в лондонском районе Доклендс для проведения этапа Формулы 1. По оптимистичным планам авторов проекта первую гонку можно было бы провести в августе 2026 года, но в Формуле 1 оперативно отвергли возможность организации этапа в Доклендсе.

На недавней встрече с инвесторами руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали уже не был столь категоричен и выразил заинтересованность в обсуждении проекта.

«Почему нет? – ответил Доменикали на вопрос о возможности проведения Гран При Лондона. – Это было бы здорово. Возможно, у города другие приоритеты, но это был бы отличный проект. Мы готовы обсуждать идею, поскольку у нас есть офисы в Лондоне, поэтому поездка на гонку не будет долгой».

Стефано Доменикали добавил, что в Формуле 1 не отказались от проведения этапа чемпионата в Африке: «Мы усердно работаем над этим проектом, но я всегда говорил, что для реализации нам нужны правильные партнёры со среднесрочной перспективой планирования. Я хочу избежать ситуаций, когда мы приедем на одну гонку, а через год обо всём забудем. Мы ищем решение, которое пойдёт на пользу спорту и стране».