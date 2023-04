Ф3: Никита Бедрин быстрее всех в первый день тестов

Никита Бедрин, российский гонщик, выступающий под итальянской лицензией за Jenzer Motorsport, был лучшим в обеих сессиях официальных тестов Формулы 3, которые сегодня стартовали в Имоле.

Под конец утренней сессии, когда команды в основном работали в режиме квалификации, Никита проехал круг за 1:31,445, всего на 0,024 секунды опередив Пола Арона, представителя Prema.

Во второй половине дня Бедрин довёл результат до 1:30,368, который никому не удалось перекрыть, причём его преимущество перед Габриэле Бортолето, лидером личного зачёта молодёжной серии, показавшим второе время, было вполне убедительным – 0,322 секунды.

Утром работа на трассе дважды ненадолго прерывалась красными флагами. Сначала британец Джонни Эдгар из MP Motorsport вылетел в гравий в 3-м повороте трассы, затем в 1-м повороте остановилась машина Campos Racing, которую пилотировал австралиец Хью Бартер.

События в дневной сессии развивались более динамично, гонщики уже «пристрелялись» к трассе, поэтому без особой раскачки взялись за дело. В течение какого-то времени протокол возглавлял Франко Колапинто, аргентинский слушатель Академии Williams, выступающий за MP Motorsport, но было понятно, что его результат будет перекрыт.

Остановившиеся на трассе две машины команды Trident вызвали очередные красные флаги, а когда сессия возобновилась, бразилец Чао Коллет (Van Amersfoort Racing) первым преодолел рубеж в 1 мин. 32 секунды, после чего на первую строчку поднялся Хосе-Мария «Пепе» Марти, испанский гонщик Campos, проехав круг за 1:31,287.

Но даже когда команды приступили к работе над гоночным темпом на длинных сериях кругов, результаты продолжали расти, и вперёд вышел Габриэле Мини из Hitech, хотя он улучшил время Марти всего на 0,025 секунды. Впрочем, он недолго оставался на первой строчке, оттуда его потеснил Бортолето.

В последний час сессии красные флаги пришлось вывешивать ещё дважды – сначала из-за вылета Леонардо Форнароли, затем, когда до окончания плановой работы трассе оставалось всего шесть минут, в гравийной ловушке оказалась машина Мари Боя.

Но именно в промежутке между этими двумя событиями Никита Бедрин и показал лучшее время дня, вновь подтвердив свою скорость. Всего за две сессии он проехал 67 кругов, что неплохо, но были гонщики, которые намотали и больше, например, на счету Оливера Грея из Rodin Carlin под конец дня было более 70 кругов.

В среду тесты в Имоле продолжатся.

Результаты второй сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:30.368 — 37 2. Г.Бортолето Trident 1:30.690 +0.322 39 3. Д.Беганович Prema 1:31.111 +0.743 37 4. Г.Мини Hitech GP 1:31.141 +0.773 33 5. Х.Марти Campos Racing 1:31.166 +0.798 35 6. Г.Соси ART Grand Prix 1:31.242 +0.874 40 7. П.Арон Prema 1:31.298 +0.930 35 8. М.Боя MP Motorsport 1:31.499 +1.131 42 9. О.Гёте Trident 1:31.505 +1.137 45 10. Н.Цолов ART Grand Prix 1:31.556 +1.188 39 11. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:31.560 +1.192 38 12. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:31.772 +1.404 40 13. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:31.799 +1.431 41 14. К.Фредерик ART Grand Prix 1:31.910 +1.542 38 15. O.Грей Carlin 1:31.967 +1.599 45 16. К.Мэнселл Campos Racing 1:32.062 +1.694 29 17. Х.Бартер Campos Racing 1:32.092 +1.724 25 18. Л.Браунинг Hitech GP 1:32.142 +1.774 43 19. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:32.223 +1.855 39 20. Л.Форнароли Trident 1:32.243 +1.875 34 21. С.Монтойя Hitech GP 1:32.299 +1.931 26 22. Д.Эдгар MP Motorsport 1:32.385 +2.017 28 23. С.Флёрш PHM by Charouz 1:32.700 +2.332 33 24. П.Вишницкий PHM by Charouz 1:32.891 +2.523 22 25. И.Коэн Carlin 1:32.897 +2.529 43 26. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:33.620 +3.252 36 27. A.Гарсия Jenzer Motorsport 1:33.650 +3.282 40 28. Р.Фария PHM by Charouz 1:34.386 +4.018 22 29. З.O’Салливан Prema 1:34.538 +4.170 22 30. Х.Йини Carlin без времени 0 0

Результаты первой сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:31.445 — 30 2. П.Арон Prema 1:31.469 +0.024 21 3. Г.Мини Hitech GP 1:31.517 +0.072 37 4. Л.Форнароли Trident 1:31.605 +0.160 24 5. К.Мэнселл Campos Racing 1:31.633 +0.188 30 6. Д.Беганович Prema 1:31.649 +0.204 20 7. Г.Соси ART Grand Prix 1:31.700 +0.255 23 8. О.Гёте Trident 1:31.728 +0.283 25 9. Д.Эдгар MP Motorsport 1:31.834 +0.389 15 10. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:31.874 +0.429 31 11. Г.Бортолето Trident 1:31.960 +0.515 27 12. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:31.962 +0.517 34 13. Х.Бартер Campos Racing 1:31.967 +0.522 14 14. С.Монтойя Hitech GP 1:31.990 +0.545 31 15. Н.Цолов ART Grand Prix 1:32.067 +0.622 24 16. З.О'Салливан Prema 1:32.204 +0.759 21 17. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:32.249 +0.804 29 18. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:32.372 +0.927 27 19. П.Вишницкий PHM by Charouz 1:32.459 +1.014 33 20. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:32.517 +1.072 35 21. К.Фредерик ART Grand Prix 1:32.620 +1.175 25 22. O.Грей Carlin 1:32.651 +1.206 31 23. Х.Марти Campos Racing 1:32.811 +1.366 16 24. М.Боя MP Motorsport 1:32.814 +1.369 31 25. A.Гарсия Jenzer Motorsport 1:32.839 +1.394 34 26. И.Коэн Carlin 1:32.852 +1.407 30 27. С.Флёрш PHM by Charouz 1:33.321 +1.876 34 28. Р.Фария PHM by Charouz 1:33.589 +2.144 30 29. Л.Браунинг Hitech GP 1:33.853 +2.408 21 30. Х.Йини Carlin без времени 0 0-