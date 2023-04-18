Феттель может заменить Хельмута Марко уже в этом году

В конце 2022 года Себастьян Феттель завершил спортивную карьеру. Комментируя его решение, в руководстве Red Bull Racing не исключали возвращение четырёхкратного чемпиона мира в команду на административную должность.

Корреспондент британского Sky Sports F1 Тед Крэвиц уверяет, что шансы увидеть Феттеля в паддоке уже в этом году достаточно велики. По слухам, Себастьян станет консультантом Red Bull, заменив Хельмута Марко, у которого, судя по всему, напряжённые отношения с новым руководством австрийского концерна.

«В этом году мы можем увидеть неожиданное возвращение Себастьяна Феттеля в Формулу 1, но не в качестве гонщика, – поделился информацией Тед Крэвиц. – Я искренне верю, что он решил больше не садиться за руль. Я знаю Себастьяна как честного человека, поэтому не думаю, что он разочарует всех, сказав: «Знаете, я был не до конца искренен с вами и теперь возвращаюсь в гонки».

Существует вероятность, что Себастьян начнёт сотрудничать с Audi, но я считаю, что он вернётся в Red Bull. Полагаю, он заменит Хельмута Марко, став кем-то вроде спортивного консультанта. Этот сценарий более вероятен».