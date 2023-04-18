Формула E: Роберто Мери сядет за руль Mahindra на тестах

Роберто Мери в этом году исполнилось 32 года, и за свою долгую гоночную карьеру он где только не выступал. Ему доводилось пилотировать машины Формулы Renault 2.0 и 3.5, прежней Ф3, GP2 и Ф2, выступать в DTM, в бразильской серии Stock Car, в японской Super GT, в экзотической S5000 Tasman Series и в «24 часах Ле-Мана».

Конечно, мы помним, что в Формуле 1 он провёл сезон 2015 года в составе команды Manor Marussia F1 Team, которая к тому моменту уже не была российской.

Вот только в Формуле E Мери пока не засветился, хотя в своё время был близок к подписанию контракта с одной из команд электрической серии, но не сложилось. Однако менее чем через неделю будет ликвидирован и этот пробел: в Mahindra пригласили опытного испанца на тесты в Берлин, которые пройдут 24 апреля.

Как предполагает мадридская газета Marca, это связано с тем, что таким образом основатель серии Алехандро Агаг и её нынешний руководитель Альберто Лонго хотят привлечь внимание своих соотечественников к Формуле E, поскольку в Испании её популярность пока не высока.

В том, что Мери остаётся крепким профессионалом и способен показывать хорошие скорости на любой технике, сомневаться не приходится. В прошлом году Роберто неожиданно получил предложение заменить в Формуле 2 временно выбывшего из строя Ральфа Бошунга, и испанский гонщик за рулём незнакомой машины без всякой подготовки финишировал в первой тройке на сложной трассе Red Bull Ring.

Кроме него, в Mahindra пригласили на тесты в Берлин Джордана Кинга, который сотрудничал с индийской командой в прошлом сезоне в качестве резервного гонщика, а также Джехана Дарувалу, выступающего в Формуле 2.