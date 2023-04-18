Гонка в Мадриде заменит Барселону в 2027-м?

Мы писали об интересе городских властей Мадрида к проведению гонки Формулы 1, позитивно воспринятом руководством чемпионата. Испанская пресса пишет, что национальный этап переедет в Мадрид в 2027-м, когда закончится действующий контракт с Барселоной.

В мадридском комплексе IFEMA недавно открылась первая официальная выставка Формулы 1 – уличную трассу планируется проложить от неё до стадиона Сантьяго Бернабеу, домашнего для мадридского «Реала».