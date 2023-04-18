Карлос Сайнс продолжит карьеру в Sauber?

Контракт Карлоса Сайнса с Ferrari истекает в конце 2024 года, но другие команды Формулы 1 уже присматриваются к испанскому гонщику.

По информации швейцарской газеты Blick, руководитель Sauber Андреас Зайдль составил список пилотов, которых он хотел бы видеть в команде, когда она начнёт использовать силовые установки Audi в 2026 году.

Якобы главным кандидатом на место в Sauber является Карлос Сайнс, и Зайдль попробует заключить с ним контракт после истечения срока действующего соглашения с Ferrari. Андреас хорошо знает Сайнса ещё со времён совместной работы в McLaren, и всегда хорошо отзывался о гонщике.

Другим претендентом на место за рулём одной из машин считается Мик Шумахер. Впрочем, ещё в марте председатель совета директоров Audi Маркус Дюйсманн говорил, что наличие немецкого гонщика за рулём одной из машин не является обязательным условием, и переговоров с Миком никто не вёл.