Команды злоупотребляют правом на пересмотр решений?

В FIA отклонили запрос Ferrari о пересмотре решения о штрафе, полученном Карлосом Сайнсом в Австралии за столкновение с Фернандо Алонсо, что, как пишет издание The Race, стало очередной иллюстрацией проблемы, которая зреет в Формуле 1.

Ferrari не впервые направляет подобные безосновательные протесты, которые ни к чему не приводят, и это вполне ожидаемый исход. Например, так было в 2019 году после Гран При Канады, когда Себастьян Феттель лишился победы, получив 5-секундный штраф за небезопасное возвращение на трассу.

Причём тогда в Скудерии в доказательство справедливости своего протеста представили целых семь причин, но все они были отклонены. В федерации сочли их недостаточно вескими.

Ещё раньше, в 2016-м, итальянская команда пыталась опротестовать 10-секундный штраф, выписанный тому же Феттелю в Мексике, но тогда тоже ничего не вышло.

Вот тут пора разобраться, что такое право на пересмотр судейских решений. Оно прописано в спортивном кодексе FIA, который относится ко всем чемпионатам, что проходят под эгидой федерации, и предусматривает возможность вернуться к тем или иным вердиктам стюардов, если появляются новые существенные доказательства, которых не было на момент принятия решения.

В случае со штрафом Сайнса стюарды не стали вызывать гонщика Ferrari на разговор, поскольку не считали это необходимым, хотя такая возможность у них была, и они, конечно, об этом знали. Может вызывать вопросы скорость принятия решений и суровость штрафов, но это тема для отдельной дискуссии, не имеющей отношения к праву команд подавать протесты.

Важно понимать, что это право не считается апелляцией против вердикта, который не устраивает команду. Для того, чтобы решение было пересмотрено, необходимо представить новые доказательства, как это было в 2020 году, когда в Остине Льюис Хэмилтон получил штраф в виде потери трёх стартовых позиций.

Стюарды были не в курсе, что имелись записи, сделанные 3D-камерой, на которых было видно, что гонщик Mercedes нарушил правило жёлтых флагов. Команда Red Bull Racing, предоставив такие видеозаписи, направила запрос о пересмотре решения стюардов, который был принят, и в итоге Хэмилтона наказали.

Есть и совсем свежий пример. На Гран При Саудовской Аравии в Aston Martin смогли доказать, что существуют договорённости по поводу того, что домкраты могут контактировать с машиной в период, когда гонщик отбывает штраф. Стюарды были не в курсе этих договорённостей лишь потому, что в FIA не удосужились включить их в текст регламента.

Но число примеров, когда протесты были отклонены, с каждым годом растёт. Можно вспомнить, что после Гран При Великобритании 2021 года не удалась попытка Red Bull добиться наказания Льюиса Хэмилтона. В том же сезоне была отклонена и петиция Mercedes, когда эта команда требовала оштрафовать Макса Ферстаппена за то, что тот вытеснил Льюиса с трассы Гран При Бразилии.

За всеми этими попытками не было ничего, кроме праведного гнева стороны, которая чувствовала себя обиженной. Опять же, были решения стюардов правильными или нет, это уже другой вопрос, хотя тоже актуальный. Отчасти проблему можно было бы решить, если бы в FIA согласились с необходимостью учредить коллегию, состоящую из профессиональных стюардов, ведь это же абсурд, что в Формуле 1, чемпионате мирового уровня, по-прежнему применяются любительские подходы.

Механизм подачи протеста необходим на случай, когда какие-то обстоятельства в ходе рассмотрения того или иного инцидента действительно были упущены или появились позже. Случаи реального пересмотра редки, но такие уж традиции в Формуле 1: всегда надо использовать любые возможности, даже самых призрачные.

Частично это связано с несовершенством системы судейства и формулировок правил. В FIA работает немало хороших профессионалов, однако сама система организована не лучшим образом. Отсюда противоречивые решения, порой излишне поспешные, порой процесс их принятия кажется слишком долгим, и вполне логично, что периодически звучат упрёки в их непоследовательности.

Но в основе своей существование системы пересмотра судейских решений вполне оправдано. Однако чтобы прекратить практику злоупотреблений, возможно, стоит ввести положение об увеличении размера штрафа, а то и лишать пары-тройки очков в командном зачёте за необоснованную подачу петиций о пересмотре, если они не содержат веских доказательств.

Такие санкции можно было бы применять в случаях, когда команда пытается что-то опротестовать, при этом вполне чётко осознавая, что её запрос будет отклонён.

В Ferrari могут возразить, что обратились с просьбой о пересмотре «дела Сайнса» только для того, чтобы инициировать дискуссию: а правильно ли в подобных случаях принимать столь поспешные решения «с колёс» вместо того, чтобы во всём спокойно разобраться после финиша Гран При?

Такая постановка вопроса вполне разумна, однако для этого не стоит злоупотреблять правом на пересмотр решений, из-за чего все лишь вынуждены понапрасну терять время.