Кристиан Хорнер: Мне нравится моя работа

Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, рассказал о своём типичном рабочем графике на примере недавнего Гран При Австралии. Но начал издалека, напомнив, что более четверти века назад, когда он ещё сам выступал в гонках, он уже осваивал профессию менеджера.

Кристиан Хорнер: «В молодости я не только выступал в гонках, но и руководил небольшой компанией, и мне самому приходилось заниматься всеми проблемами, с этим связанными – искать финансирование, разбираться с налогами, бронировать гостинцы, платить людям зарплату, нанимать на работу специалистов. Словом, всем подряд.

Когда ты растёшь и развиваешься в мире автоспорта, это отличная школа, и мне повезло, поскольку я её прошёл. Я получил настоящий жизненный опыт, в те времена выступая в тогдашней Формуле 2. Но с годами всё меняется, и если посмотреть на масштабы нашего бизнеса сейчас, то, пожалуй, команда Red Bull Racing стала уже раза в четыре больше, чем была в 2005-м, когда я начинал здесь работать.

Чтобы добиться успеха, рядом с вами должна быть отличная команда, состоящая из классных специалистов. В Red Bull Racing собрался прекрасный коллектив, и наши люди работают в разных подразделениях – Red Bull Powertrains, Red Bull Advanced Technologies, в команде Формулы 1. Вы хороши ровно настолько, насколько хорош ваш коллектив. Конечно, при этом надо уметь делегировать полномочия и разделять сферы ответственности.

Вообще график гоночного уик-энда состоит из различных совещаний, брифингов, посвящённых разработке тактики, встреч со спонсорами и прессой. Например, в Мельбурне эта часть моей программы начиналась в понедельник вечером и в основном завершилась в пятницу ближе к ночи. К счастью, суббота была посвободнее, разве что вечером тоже надо было встретиться со спонсорами, а потом, разумеется, наступил день гонки.

Работа на трассе идёт в режиме нон-стоп с момента, когда вы прибываете на автодром. Во все дни уик-энда что-то происходит, это что-то вроде фестиваля автоспорта.

В момент старта Гран При я всегда стою в гараже. Это уже привычка, я должен там находиться, и если наша команда уже выиграла 95 гонок, то для чего её менять? Думаю, что есть какие-то маленькие суеверия, которые вкрадываются в ваш процесс подготовки к Гран При. По-моему, это просто помогает правильно настроиться психологически.

Дело, которым вы занимаетесь, обязательно нужно любить, и мне нравится моя работа. Я страстно люблю автоспорт, Формулу 1, и когда я уже в 19-й раз прилетел на Гран При Австралии, я испытал прежнюю радость, словно это впервые…»

Разумеется, Кристиану Хорнеру было чему радоваться, и когда он улетал из Мельбурна, ведь его гонщик, Макс Ферстаппен, добыл для команды очередной трофей, выиграв Гран При Австралии. После трёх этапов сезона на счету Red Bull Racing три победы, и на её счету в командном зачёте почти в два раза больше очков, чем у ближайших соперников.