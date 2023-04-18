Takayama врывается в главный чемпионат страны по дрифту!

В Гран При Российской дрифт серии 2023 года бренд высокотехнологичных моторных масел Takayama выступит в качестве титульного партнера профессиональной гоночной команды Forward Auto.

Уже 29 апреля стартует 14 сезон RDS GP! По традиции, он начнется с гонки на столичном автодроме Moscow Raceway. Болельщиков ждут безумные скорости, сверхмощные автомобили, много дыма и ожесточенное противостояние в борьбе за места на пьедестале почета!

В этом году нас ждут семь ярких этапов. Фаворит сезона – команда-чемпион 2022 года, но теперь с новым именем: Takayama Forward Auto.

Состав тоже обновлен и представлен всеми известным «Гочей» (Георгий Чивчян), амбициозным Романом Тиводаром, а также подающим надежды молодым пилотом Тимофеем Добровольским. Вместе, они на 900-сильных автомобилях в абсолютно новом дизайне, построенных на базе Nissan Silvia S15 готовы защищать титул!

Александр Смирнов, директор команды Takayama Forward Auto: «В новом сезоне у нас много изменений: новый пилот, новый дизайн и, впервые в истории команды, поддержка титульного партнера. Мы рады представленной возможности посотрудничать и перенять опыт у коллег из Takayama. Философия компании опирается на японские традиции и отлично вписывается в культуру дрифта. Верю, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь новых автоспортивных вершин».

RDS GP 2023. Календарь сезона

1) 29-30 апреля — Москва, Moscow Raceway

2) 3-4 июня — Нижний Новгород, NRing

3) 1-2 июля — Санкт-Петербург, Igora Drive

4) 22-23 июля — Москва, ADM Raceway

5) 12-13 августа — Красноярск, Red Ring

6) 2-3 сентября — Москва, Moscow Raceway

7) 14-15 октября — Сочи, Sochi Autodrom