В Audi показали раскраску машины

На международном автосалоне в Шанхае компания Audi, наряду с другими новинками, представила свой проект в Формуле 1 и предварительную раскраску машины.

В 2026 году компания Audi дебютирует в качестве поставщика силовых установок/ Работа в этом направлении уже идёт. Команда разработчиков в штаб-квартире Audi Formula Racing в Нойбурге к концу года вырастет до 300 сотрудников.

В конце прошлого года начались испытания прототипа двигателя. Первая полная гибридная трансмиссия, состоящая из двигателя внутреннего сгорания, электромотора, аккумулятора и электронного блока управления, должна быть запущена на испытательном стенде до конца года и станет основой для будущей концепции машины.

Маркус Дюсманн, исполнительный директор Audi: «Я очень рад лично представить шоу-кар Формулы 1 нашим клиентам в Китае, особенно после трех лет отсутствия возможности посетить эту страну. Наша программа Формулы 1 продолжает набирать обороты, поскольку поклонники автоспорта во всем мире испытывают все большее волнение».