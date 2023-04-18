В FIA отклонили протест Ferrari

В FIA отклонили апелляцию Ferrari по поводу штрафа, наложенного на Карлоса Сайнца в Австралии, посчитав, что команда не представила новых доказательств.

Стюарды наказали Сайнса прибавкой пяти секунд за столкновение с Фернандо Алонсо на выходе из первого поворота после второго рестарта. Этот штраф привёл к тому, что с четвёртого места гонщик Ferrari опустился на 12-е в итоговой классификации.

После наказания, которое команда и гонщик посчитали несправедливым, Ferrari потребовала права на пересмотр дела, в ходе которого должна была представить новые доказательства.

В ходе видео-слушания, проведенного во вторник утром, Ferrari представила данные телеметрии, относящиеся к инциденту и контакту Сайнца с Алонсо. Стюарды сочли, что никаких новых сведений они не получили, отклонив протест.

«У стюардов есть доступ к большому объёму данных. Те данные, которые предоставила Ferrari, в лучшем случае неоднозначны и, по нашему мнению, не оправдывают Сайнца, а лишь подтверждают наше решение о том, что он полностью виновен в столкновении.

Он утверждает, что тормозил сильнее, но не смог остановить машину из-за холодных шин. Далее он утверждает, что низкой температуре шин способствовал медленный прогревочный круг.

Есть два момента.

Во-первых, даже если это правда, представление телеметрии, показывающей его точку торможения, не является значительным новым элементом.

Во-вторых, условия трассы и температуру шин каждый гонщик должен учитывать.

Пытаясь поздно затормозить гонщик принял на себя риск того, что он потеряет контроль над машиной, что и привело к столкновению, за которое назначен штраф.

Что касается решения стюардов не заслушивать Сайнца после гонки, мы считаем излишним заслушивать Сайнца или любого другого гонщика, чтобы просто подтвердить, что он полностью виноват в столкновении».