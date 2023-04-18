В Имоле готовятся к 70-летию автодрома

Первая гонка в Имоле состоялась 25 апреля 1953 года, и это были соревнования по мотоспорту, причём тогда трасса называлась Autodromo di Castellaccis и была в иной конфигурации, которая сохранялась следующие двадцать лет.

Поэтому весной 2023-го на автодроме, который теперь носит имена Энцо и Дино Феррари, готовятся не только принять Гран При Эмилии-Романьи, но и отметить 70-летний юбилей.

Программа праздника начнётся 25 апреля в 10 утра с парадного выезда на трассу кавалькады автомобилей и мотоциклов, которые проедут несколько кругов за автомобилем безопасности, причём в параде могут принять участие все желающие на своём личном транспорте, для этого достаточно заполнить специальную форму на сайте автодрома.

Затем в пресс-центре трассы состоится подписание соглашения о том, что местный дилер BMW передаст автодрому три электромобиля, которые будут использоваться в качестве сефти-каров, при проведении разного рода рекламных акций, а также на занятиях школы безаварийного вождения.

Днём пройдёт торжественная часть, во время которой с поздравительными речами выступят представители городских властей Имолы и другие официальные лица, после чего будет показан новый фильм, посвящённый 70-летию автодрома.

Также днём все желающие смогут прогуляться по трассе – для этого она будет открыта с 14.00 до 18.00. А затем запланирована презентация книги известного итальянского журналиста Пино Альеви, посвящённой юбилею трассы в Имоле.

303 страницы книги, озаглавленной «Имоле – 70. Роман об автодроме», рассказывают об истории трассы, и хотя основной акцент сделан на Формуле 1, но автор не обошёл вниманием и другие соревнованиях по авто- и мотоспорту, а также о разного рода яркие события культурной жизни, которые проходили на Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Разумеется, роскошное издание отличается и качеством печати, и множеством фотографий, отражающих те или иные этапы истории Имолы.