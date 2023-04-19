Экклстоун принял участие в предварительных слушаниях

В Лондоне продолжается предварительные слушания в рамках судебного процесса над бывшим руководителям Формулы 1 Берни Экклстоуном.

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании обвиняет Экклстоуна в том, что он умышленно не задекларировал свои зарубежные активы и не заплатил налоги на сумму, превышающую 400 миллионов фунтов стерлингов. 92-летний бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.

В среду Берни в сопровождении супруги Фабианы прибыл в лондонской королевский суд на очередное предварительное слушание. По итогам заседания судья Брайан назначил следующее слушание на июнь 2023 года.

Непосредственно суд над Берни Экклстоуном начнётся 16 ноября 2023 года. До этого момента Берни продолжит находиться на свободе благодаря внесённому залогу.