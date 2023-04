Ф3: Бортолето быстрее всех в заключительный день тестов

В итальянской Имоле состоялся второй и заключительный день тестов Формулы 3. Лучшее время показал Габриэль Бортолето, возглавивший протокол утренней сессии с результатом 1:30.312 секунды.

С утра гонщики работали на коротких сериях кругов, оценивая машины в квалификационном режиме. Первым быстрое время показал Хосе-Мария Марти, но ходу сессии его результаты превзошли Дино Беганович, Никита Бедрин, Франко Колапинто и Люк Браунинг. Бедрин довольно продолжительное время удерживал лидерство, но лидер чемпионата Бортолето улучшил результат гонщика Jenzer на 0,104 секунды.

Сессия трижды прерывалась красными флагами. В первый час Оливер Гёте разбил машину в девятнадцатом повороте. Во второй раз красные флаги появились за полтора часа до конца сессии из-за того, что Франко Колапинто остановился в седьмом повороте. За полчаса до конца утренняя сессия была остановлена в третий раз – Мари Боя застрял в гравии в двенадцатом повороте.

В дневной сессии гонщики продолжили работу на длинной серии кругов. Лучшее время осталось за Никитой Бедриным – 1:31.536 секунды. Красные флаги не мешали работе на трассе, и десять гонщиков преодолели отметку в 50 кругов. Наибольшую дистанцию проехал Зак О’Салливан – 66 кругов.

Тесты по ходу сезона завершены. В следующий раз гонщики Формулы 3 сядут за руль на третьем этапе в Имоле 19-21 мая.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Г.Бортолето Trident 1:30.312 35 2. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:30.416 31 3. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:30.471 34 4. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:30.527 31 5. Д.Беганович PREMA Racing 1:30.547 31 6. Х.Марти Campos Racing 1:30.596 44 7. П.Арон PREMA Racing 1:30.600 33 8. Г.Соси ART Grand Prix 1:30.647 40 9. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:30.766 37 10. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:30.791 32 11. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:30.804 24 12. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:30.902 39 13. З.О'Салливан PREMA Racing 1:30.925 33 14. К.Мэнселл Campos Racing 1:30.939 43 15. Х.Бартер Campos Racing 1:30.991 37 16. Л.Форнароли Trident 1:31.021 39 17. К.Фредерик ART Grand Prix 1:31.090 42 18. Н.Цолов ART Grand Prix 1:31.169 40 19. Д.Эдгар MP Motorsport 1:31.178 30 20. О.Грей Rodin Carlin 1:31.248 42 21. И.Коэн Rodin Carlin 1:31.266 43 22. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:31.332 28 23. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:31.509 30 24. Х.Йини Rodin Carlin 1:31.974 37 25. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:32.108 28 26. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:32.122 33 27. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:32.177 30 28. О.Гёте Trident 1:32.414 08 29. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:33.587 24 30. М.Боя MP Motorsport 1:49.999 09

Результаты дневной сессии

Пилот Команда Время Круги 1. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1:31.536 47 2. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1:31.757 45 3. Г.Бортолето Trident 1:32.016 41 4. О.Гёте Trident 1:32.085 56 5. Л.Форнароли Trident 1:32.160 37 6. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1:32.197 34 7. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1:32.724 48 8. М.Боя MP Motorsport 1:32.886 45 9. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1:33.034 43 10. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1:33.122 47 11. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:33.309 20 12. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1:33.533 49 13. Х.Йини Rodin Carlin 1:33.538 43 14. И.Коэн Rodin Carlin 1:33.540 25 15. О.Грей Rodin Carlin 1:33.557 34 16. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1:33.589 42 17. П.Вишницкий PHM Racing by Charouz 1:33.979 31 18. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:34.475 30 19. Н.Цолов ART Grand Prix 1:34.604 61 20. Х.Бартер Campos Racing 1:34.648 42 21. Г.Соси ART Grand Prix 1:34.686 63 22. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1:34.698 30 23. Х.Марти Campos Racing 1:34.758 44 24. Д.Беганович PREMA Racing 1:34.772 57 25. З.О'Салливан PREMA Racing 1:34.774 66 26. К.Мэнселл Campos Racing 1:34.984 53 27. К.Фредерик ART Grand Prix 1:35.107 60 28. Д.Эдгар MP Motorsport 1:35.271 51 29. П.Арон PREMA Racing 1:35.381 54 30. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1:35.387 63