Марко: Мы будем конкурентоспособны с Ford

В интервью Formel 1 консультант Red Bull Хельмут Марко рассказал о подготовке команды к совместной разработке моторов вместе с Ford к сезону 2026 года…

Хельмут Марко: «Самостоятельная разработка силовых установок – это риск, но мы полагаемся на опытных сотрудников и уверены, что всё получится. Текущая информация о новом двигателе вселяет оптимизм, я не жду, что мы окажемся в невыгодном положении. Да и с надёжностью всё должно быть в порядке.

У нас есть серьёзный партнер, отлично разбирающийся в гибридной части силовой установки, и если у них нет чего-то готового, они ищут решение вместе с молодыми компаниями или стартапами. Мы уверены в том, что с ними будем конкурентоспособны.

Инженеры Ford работают в одном здании вместе с нами, где ещё в прошлом году мы запустили шесть испытательных стендов. Мы изготовили один мотор, собираем другой – прогресс очевиден. Мы идём точно по графику, в том числе с набором персонала. Мы ещё не достигли оптимального числа сотрудников, но это не имеет большого значения. Конечно, появление ещё одного конкурента – Audi – только увеличит нашу страсть к победе».