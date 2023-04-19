Michelin не будет участвовать в тендере на поставку шин

В середине марта FIA объявила тендер на поставку шин для Формулы 1, Формулы 2 и Формулы 3 на сезоны 2025-2027 годов. Компания Pirelli, нынешний поставщик шин, уже объявила об интересе к тендеру. По слухам, о возвращении в Формулу 1 задумались и в Bridgestone, но в числе участников тендера точно не будет французской Michelin.

Исполнительный директор Michelin Флоран Менего рассказал, что компании не интересно участие в Формуле 1 из-за того, что руководство чемпионата требует от поставщика шины, которые должны изнашиваться и терять эффективность по ходу гонки.

Флоран Менего: «Вопрос в том, как мы используем технологии для создания хорошего шоу? И здесь в игру вступает Формула 1, с которой мы вели переговоры долгое время, но так и не достигли соглашения. Они говорят, что для шоу необходимы шины, которые саморазрушаются, а мы не понимаем, как можно делать такую резину, и не согласны с подобным подходом.

Мы считаем, что команды должны понимать, какими характеристиками обладают шины, и извлекать выгоду из того факта, что резина может выдержать всю дистанцию от первого до последнего круга.

Гонщики говорят, что они хотят шины, на которых можно максимально атаковать на протяжении всей дистанции. Из того, что я слышал от гонщиков Формулы 1, а я люблю Формулу 1, они говорят, что на нынешних шинах атаковать всю дистанцию невозможно.

Нельзя забывать с какой целью Michelin участвует в гонках. Мы гоняемся не для шоу и не для повышения узнаваемости бренда. Мы участвуем ради технологий. Гонки – лучший способ протестировать новую технологию. Это и есть главная причина.

Конечно, шоу и узнаваемость бренда – это дополнительные плюсы от участия в гонках, но если говорить об узнаваемости, то Michelin и так один из самых известных брендов в мире.

Наша компания поставляет для MotoGP шины Soft, Medium и Hard, и мотоцикл любой команды может победить на этих составах без внесения серьёзных изменений в конструкцию. Победа зависит от настроек, типа трассы и гонщика.

В MotoGP даже не самые лучшие команды могут победить благодаря шинам, которые мы им поставляем. Вот почему мы не возвращаемся в Формулу 1».