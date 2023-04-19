Mitchell & Ness пошьёт для McLaren три коллекции одежды

В McLaren Racing подписали контракт с американской компанией Mitchell & Ness, специализирующейся на производстве спортивной одежды, которая пошьёт для команды из Уокинга три особые коллекции, посвящённые трём разным гонкам сезона.

Коллекции предполагается выпустить ограниченным тиражом, и они будут приурочены к Гран При Майами, Монако и Лас-Вегаса. Как подчёркивается в релизе пресс-службы McLaren, это поможет привлечь внимание ещё большего числа болельщиков.

Первая коллекция, посвящённая гонке в Майами, появится в онлайн-магазине команды 26 апреля.

Линдси Экхаус, директор McLaren Racing по лицензированию и цифровым продуктам: «Mitchell & Ness – настоящие пионеры в области производства спортивной одежды для болельщиков, и мы гордимся тем, что стали первой командой, которая представит их творчество в Формуле 1.

Благодаря специальным коллекциям сувенирной продукции, посвящённым гонкам в Майами, Монако и Лас-Вегасе, мы предлагаем нашим болельщикам нечто особенное, что позволит вместе отметить историческое наследие McLaren, а также выступления на трёх интереснейших трассах, где нам предстоит гоняться».