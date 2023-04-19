Педро де ла Роса о прессинге в Ferrari

Бывший тест-пилот Ferrari Педро де ла Роса в подкасте F1 Nation рассказал о том, как тяжело работать в Скудерии под прессингом итальянских СМИ…

Педро де ла Роса: «Когда я был в Ferrari, я помню, как проходило утро понедельника после неудачного результата. Я приезжал на базу, в офис Стефано Доменикали, где лежала развёрнутая Gazzetta dello Sport и его почта. Мы все понимали, что у нас проблемы. И так в Ferrari было всегда.

Работать в Ferrari очень непросто. Пресса оказывает огромное давление, и если в воскресенье вы не добивались хорошего результата, то понимали, какой понедельник и какая неделя вас ждёт.

Думаю, одна из причин, почему иностранцы так хорошо работают в Ferrari – они не чувствуют этого давления со стороны прессы. Просто потому, что её не читают или не понимают. Это хорошо для иностранцев, но итальянские инженеры и механики, которые там работают день за днём, они этот прессинг чувствуют».