Роб Смедли о кадровых перестановках в McLaren

Технический консультант Формулы 1 Роб Смедли в подкасте F1Nations говорил о кадровых перестановках в McLaren…

Роб Смедли: «Жаль, что Джеймс Ки покинул McLaren. Но Формула 1 умеет быть жестокой.

В начале карьеры я работал с Джеймсом – мы с ним были гоночными инженерами в Jordan, я – у Джанкарло Физикеллы, а он – у Такумы Сато.

Он всегда хорошо справлялся со своей работой – в McLaren и в других командах. Было приятно видеть, что он вновь и вновь добивается успеха, но в McLaren решили, что пришло время для нового старта. Надеюсь, под руководством Андреа Стелла, Зака Брауна и трех технических директоров, эта команда вернётся в число лидеров.

Для одного человека роль технического директора в современной команде Формулы 1 очень сложна. Обязанностей слишком много. И это не тот человек, который определяет направление развития на следующие десять лет и проработку перспективных технологий. Это скорее главный технический специалист.

Сейчас во многих командах существует четкое разграничение инженерных областей. Задача Андреа Стелла – сделать так, чтобы три технических директора эффективно сотрудничали. Всегда есть опасность, что двое из них будут считать третьего «слабым звеном», тогда эта схема перестанет работать. Здесь нужны три одинаково сильных специалиста, которые могут полностью полагаться друг на друга, что даст синергетический эффект – и позволит построить хорошую машину».