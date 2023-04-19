Сайнс разочарован решением FIA

Накануне в FIA отклонили протест Ferrari на решение стюардов Гран При Австралии, наказавших Карлоса Сайнса пятисекундным штрафом. Карлос недоволен таким решением…

Карлос Сайнс: «Я разочарован тем, что в FIA не дали нам право вместе рассмотреть это решение. Я и сейчас, две недели спустя, считаю наказание непропорциональным и думаю, что следовало по крайней мере обсудить его с учётом предоставленных нами доказательств и доводов.

Процесс принятия решений и их повторяемость обсуждаются уже многие годы. Важно продолжать работу, чтобы в будущем они стали более предсказуемыми.

Произошедшее в Австралии осталось в прошлом, сейчас я на 100% сосредоточен на следующей гонке в Баку».