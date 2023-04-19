Штайнер: Мы с Риккардо вместе летели в Австралию

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер высоко оценивает выступления Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена в первых гонках сезона, однако это не мешает прессе рассуждать о возможном переходе Даниэля Риккардо в Haas в 2024 году. В эфире Sky Sports Гюнтера попросили прокомментировать вероятность подписания контракта с австралийским гонщиком.

«В данный момент мы не рассматриваем вариант приглашения Даниэля, – ответил Штайнер. – У него контракт с Red Bull, и я не знаю, на какой срок он рассчитан.

С Даниэлем мы летели в одном самолёте в Австралию и смогли поговорить, но не о контракте. Мы беседовали о жизни и обо всём, что происходит. Но не было даже намёка на обсуждение контракта, честно!

Даниэль хотел взять годичную паузу, так что давайте подождём, что он захочет дальше. Когда он будет готов вернуться в гонки, он начнёт звонить командам и говорить: «Я готов».

Сам Даниэль Риккардо так говорил о возможном возвращении в 2024 году: «Я не хочу начинать с нуля и выходить на старт только для того, чтобы бороться за 18-е место. Я не хочу выступать в Формуле 1 любой ценой».