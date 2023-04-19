Штайнер недоволен отсутствием извинений

В своей книге Surviving to Drive руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер вспомнил прошлогодний Гран При США, где стюарды отклонили апелляцию команды на штраф Кевина Магнуссена, объяснив это тем, что она была подана позже установленного срока…

Гюнтер Штайнер: «Когда директор гонки [Нильс Виттих] говорит, что у вас есть час на подачу апелляции, вы верите ему на слово. И я очень недоволен тем, что когда мы потом вместе это обсуждали, директор гонки отказался повторить свои слова.

Конечно, он не извинился. Если бы он сказал: «Хорошо, парни, я облажался», мы бы не возражали».