В Ferrari разочарованы, но признают решение FIA

Мы писали о том, что в FIA отклонили протест Ferrari по поводу штрафа для Карлоса Сайнса на рестарте Гран При Австралии. Стюарды сочли, что в Ferrari не представили существенных доказательств, в Скудерии разочарованы этим решением.

«Мы признаем решение FIA отклонить наш протест в связи со штрафом, наложенным на Карлоса Сайнса по итогам Гран При Австралии.

Мы разочарованы этим решением, поскольку считаем, что предоставили достаточно новых существенных аргументов для пересмотра, особенно в контексте конкретных условий и многочисленных инцидентов во время последнего рестарта.

Но мы с уважением относимся к решению FIA и с нетерпением ждем начала более широких дискуссий с FIA, Формулой 1 и командами с целью дальнейшего улучшения контроля над нашим спортом, чтобы обеспечить высочайший уровень справедливости и стабильности», — сказано в официальном заявлении.