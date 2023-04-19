В мемуарах Штайнер пишет, что не стал бы приглашать Ньюи

Мы уже рассказывали о книге Гюнтера Штайнера, которая через несколько дней выходит в свет и обещает стать бестселлером. В ней руководитель команды Haas F1 весьма откровенно комментирует события, происходившие в чемпионате мира в последнее время, и учитывая, что благодаря документальному сериалу Drive to Survive он стал одним из популярных персонажей паддока, читательское внимание книге обеспечено.

Отдельные интригующие фрагменты оттуда уже появляются в европейской прессе, которая неизменно подчёркивает, что книга озаглавлена Surviving to Drive, и это каламбур, в котором переиначено название сериала Netflix.

Если во втором случае его можно истолковать как «Гоняться, чтобы выжить», то в мемуарах Штайнера эти слова переставлены и получается что-то вроде «Выживаем ради того, чтобы гоняться».

В частности, он поделился воспоминаниями о неоднозначной концовке Гран При Абу-Даби 2021 года, считая, что те события пора оставить в прошлом и двигаться дальше. Кстати, главу книги, им посвящённую, Штайнер писал в родительском доме на севере Италии всего через несколько дней после завершения чемпионата, когда эта тема была на первых страницах автоспортивной прессы всего мира.

«Если бы каждый, кто интересовался моим мнением о том, что произошло в Абу-Даби между Льюисом и Максом шесть дней назад, платил мне по одному доллару, я бы уже смог переманить Эдриана Ньюи! – пишет Штайнер в свойственной ему манере. – Хотя это не значит, что я бы так поступил, для меня он слишком уж яркая фигура.

После гонки я несколько дней гостил у моей мамы, и каждый человек, кого я встречал в городе, хотел знать, что я обо всём этом думаю. Я отвечал: "Почему вы меня об этом спрашиваете? Я был слишком занят, моё внимание было полностью сосредоточено на одном русском гонщике, который не добрался до финиша, и на одном немце, занявшем 14-е место".

Так что же я всё-таки думаю? Ну, разумеется, ситуация была очень запутанная. Помню, я сидел на пит-уолл, слушал распоряжения директора гонки и думал: "Что вообще там у них происходит?"

В тот момент это меня не очень занимало, но с другой стороны, я тогда знал далеко не все факты. Впрочем, история весьма занятная. Бедный Тото Вольфф чуть инфаркт не получил!

Если вдуматься, обе команды в итоге выиграли по чемпионату, и это хорошо. Гонщик Red Bull одержал верх в личном зачёте, Mercedes завоевала Кубок конструкторов. Лично я готов получить любой из этих трофеев. В Mercedes не стали подавать протест, так что проехали. Движемся дальше».

Некоторое время назад онлайн-магазины стали принимать заказы на книгу Штайнера, и нет сомнений, что читающая публика охотно платит по 9,99 фунтов стерлингов за электронную версию и 14,99 за «настоящее» бумажное издание в твёрдой обложке.