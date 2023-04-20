Де ла Роса не верит в пересмотр решения по Сайнсу

Бывший гонщик Формулы 1 Педро де ла Роса не верит в то, что стюарды отменят пятисекундный штраф для Карлоса Сайнса, который испанец получил в Мельбурне после столкновения на рестарте с Фернандо Алонсо…

Педро де ла Роса: «В Ferrari говорят, что представят новые доказательства. Вопрос в том что это изменит. Очевидно, что перед рестартом шины и тормоза были холодными, он врезался в Алонсо на первом торможении, где нужно об этом помнить.

Первый поворот в Мельбурне всегда был сложным в это время суток – солнце расположено низко, вы ничего толком не видите, но это тоже часть гонок. Ситуация одинаково сложная для всех. Как вы можете оспаривать наказание за очевидную ошибку гонщика? Никак иначе её трактовать нельзя.

Я не в восторге от того, что судейские решения время от времени пересматриваются через несколько недель после гонки, я считаю, что это не должно быть частью нашего спорта. Решение стюардов было жестким, но я не понимаю, как оно может быть пересмотрено».