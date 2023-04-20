В IndyCar отреагировали на угрозы в адрес Каллума Айлотта

После гонки IndyCar в Лонг-Бич болельщики аргентинца Агустино Канапино в социальных сетях обрушили на Каллума Айлотта целый поток угроз, причём весьма серьёзных, считая британского гонщика Juncos Hollinger Racing виновником схода напарника.

Мы рассказывали и об этой ситуации, и о том, как на происходящее отреагировал сам Айлотт. Поскольку для IndyCar это совершенно нетипичная история, то она не осталась без внимания организаторов американской серии.

«За последние 24 часа некоторые наши гонщики стали мишенью неуважительного отношения и неприемлемого потока оскорблений в сети. Такому поведению нет места в нашем спорте, – говорится в официальном заявлении пресс-службы IndyCar. – Главным в наших гонках всегда будет яростное соперничество на трассе и подлинная состязательность, поэтому важно демонстрировать и отмечать именно эти качества, в полной мере проявляя при этом уважение к участникам наших соревнований.

IndyCar – это сообщество, которое всегда должно стремиться укреплять взаимную поддержку и понимание».

Отреагировали на происходящее и некоторые гонщики, в частности, мексиканец Пато О’Вард, выступающий за Arrow McLaren: «Можно высказывать разные мнения о гонках и чемпионатах, это совершенно естественно. По-моему, именно такого рода различия во взглядах и делают наш спорт столь интересным.

Но есть черта, которую никогда нельзя переступать. Думаю, важно всегда помнить, что слова имеют силу, поэтому чрезвычайно огорчительно, что некоторые люди сознательно используют их для оскорблений, проявлений неуважения, угроз и унижения других. Это абсолютно неприемлемо.

Мы все люди, и разве у нас нет права на ошибку, на неверное решение?.. Я призываю всех думать, выбирая слова, и прежде чем говорить, серьёзно взвешивать последствия».