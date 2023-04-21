Алекс Элбон: Впереди 10 гонок за 14 недель

В интервью пресс-службе Williams Алекс Элбон говорил о подготовке к напряженной серии гонок до летнего перерыва…

Алекс Элбон: «Я не против этого непредвиденного перерыва между Австралией и Баку, но было бы лучше, если бы одна из этих недель разделили серии из двух и трёх гонок подряд, которые нас ждёт впереди. После трёх гонок мы ещё не устали, я бы предпочёл получить свободную неделю немного позже.

С точки зрения сохранения концентрации этот перерыв ничего не изменил. Я немного отдохнул, участвовал в рекламных акциях наших партнёров, а сейчас работаю на симуляторе, готовлюсь к предстоящим гонкам. На симуляторе мы отрабатываем идеи и планы развития машины, и, поскольку сезон только начался, работы много.

Впереди серия из 10 гонок за 14 недель, к ней нужно быть готовым. Мы планируем график для смены часовых поясов, питание, расход энергии, да и просто возможность отдохнуть и заняться собой.

Главное, чего я добился после первого сезона в Формуле 1 – смог собрать команду вокруг себя, избавившись от лишнего шума и сосредоточившись на гонках. Это главное.

Следующий большой перерыв ждёт нас в августе, а до этого многое может измениться. Мне бы хотелось, чтобы мы боролись в средней, заработали ещё несколько очков. Все мы очень хотим закончить сезон выше последнего места в Кубке конструкторов. Сейчас идёт напряженная борьба за восьмое место – это и наша цель. Важно зарабатывать очки сейчас, в первой части сезона, осенью это здорово поможет».