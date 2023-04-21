Элканн: В Маранелло начались серьёзные изменения

После неудачного начала сезона Джон Элканн, президент Ferrari, в письме, адресованном акционерам холдинга Exor (среди его активов и компания Ferrari), пообещал, что в Маранелло произойдут «серьёзные перемены».

Рассказывая об этом, итальянская Gazzetta dello Sport, подчёркивает, что в послании Элканна в основном речь о прекрасных финансовых показателях Ferrari, однако определённое внимание уделено и работе спортивного подразделения.

«В Маранелло уже начались серьёзные изменения, прежде всего они направлены на укрепление спортивной активности на гоночных трассах. Стремление к прогрессу, которое было в сердце нашего основателя, Энцо Феррари, заставляет всех людей Ferrari смиренно трудиться, но при этом ставить перед собой амбициозные цели в процессе формирования будущего компании», – пишет Элканн.

Об этом письме стало известно всего через несколько дней после того, как его брат Лапо Элканн публично раскритиковал Скудерию в социальных сетях: «Ferrari необходимы серьёзный подход и команда, которая способна побеждать как на трассе, так и за её пределами. Хватит политических игр, пора проснуться, иначе мы никогда ничего не выиграем!»

Какие именно перемены имеются в виду, остаётся только гадать, в письме Элканна конкретики нет, и пока в команде из Маранелло сменился руководитель, которым стал Фредерик Вассёр, а новым главным стратегом стал Равин Джейн.