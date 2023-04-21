Эллисон вернулся к роли технического директора Mercedes

Летом 2021 года Джеймс Эллисон оставил пост технического директора команды Mercedes, заняв пост главного технического директора, сосредоточившись на решении стратегических задач. Место Эллисона занял Майк Эллиотт, но сегодня стало известно о переменах в структуре команды.

В Mercedes решили поменять между собой должности Эллиотта и Эллисона, вернув Джеймсу пост технического директора, сообщает Racingnews365. Такое решение связано с позицией Эллиотта – Майк посчитал, что его компетенция не подходит для занимаемой должности технического директора.

На посту главного технического директора Майк Эллиотт будет работать полную рабочую неделю, тогда как Эллисон уделял этому направлению три дня в неделю. Несмотря на более высокую нагрузку в должности технического директора команды Формулы 1, Джеймс продолжит участие в проекте Ineos Britannia, связанном с одноимённой яхтенной командой в Кубке Америки.

Помимо обмена должностями между Эллисоном и Эллиоттом, в Mercedes произошло другое перераспределение ролей. Главный конструктор Джон Оуэн теперь сосредоточен исключительно на разработках, а его заместитель Джакомо Тортора получил должность инженерного директора и возьмёт на себя всю административную работу, связанную с работой и развитием конструкторского отдела, а также поможет команде адаптироваться к работе в условиях бюджетных ограничений.