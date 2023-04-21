Мик Шумахер будет работать симуляторе в дни Гран При

Мик Шумахер присутствовал на первых гонках сезона в качестве резервного пилота Mercedes и в случае необходимости был готов заменить одного из основных гонщиков команды – Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла.

По планам Mercedes Мик должен присутствовать на всех Гран При этого сезона, но начиная с этапа в Имоле график работы Шумахера будет скорректирован. На европейских гонках Мик будет не только присутствовать на трассе, но и помогать команде, работая на симуляторе.

В Mercedes планируют, что по пятницам на базе в Брэкли Мик будет тестировать на симуляторе те варианты настроек, которые не успели проверить основные гонщики команде на реальной трассе во время тренировок. Завершив работу, Мик сразу поедет в аэропорт, чтобы уже в субботу утром присутствовать вместе с командой на автодроме.

Что касается участия Шумахера в тестах реальной машины, то пока конкретных планов у Mercedes нет. После Гран При Испании у команды запланировано участие в тестах Pirelli, и существует вероятность, что за руль W14 сядет Мик, но, как правило, в Mercedes предпочитают отдавать шинные тесты основным гонщикам.