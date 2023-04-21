Слухи: Фернандо Алонсо встречается с Тейлор Свифт

Меньше месяца прошло с того момента, как Фернандо Алонсо и его подруга, австрийская тележурналистка Андреа Шлагер, через социальные сети объявили о расставании. Если верить слухам, гонщик Aston Martin недолго оставался без женского внимания.

Испанская пресса сообщает, что Алонсо уже неделю встречается с американской певицей Тейлор Свифт. Официально ни Фернандо, ни Тейлор не комментируют слухи.

Тейлор Свифт является 12-кратным лауреатом «Грэмми», её альбомы и песни включены в список лучших в истории по версии журнала Rolling Stone. В 2016 году она выступала с концертом в рамках Гран При США в Остине, а семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в своё время называл себя большим поклонником творчества Тейлор.