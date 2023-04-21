В Alpine получили «три звезды» экологической аккредитации

У FIA есть специальная программа, определяющая воздействие на окружающую среду со стороны компаний, работающих в сфере автоспорта и автомобильной индустрии. Первой из команд Формулы 1 высшую оценку – три звезды – в 2013-м получила McLaren, а сегодня получение такого же статуса подтвердили в Alpine F1.

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Мы рады объявить о получении трехзвездочной экологической аккредитации FIA. Это большой шаг вперед в нашей дорожной карте. Сейчас мы работаем над получением аккредитации ISO 14001 для Энстоуна, которая входит в рамки стратегии устойчивого развития Alpine. Мы с нетерпением ждем новых шагов в этом направлении в ближайшем будущем».