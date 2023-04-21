В McLaren объявили о создании молодёжной программы

В McLaren Racing объявили о создании собственной программы развития молодых гонщиков. В рамках проекта McLaren Racing будет заниматься поддержкой и развитием карьеры пилотов, начиная с картинга.

Помимо талантливой молодёжи, новая программа поможет профессиональным пилотам из других гоночных серий, предоставляя им возможность набраться опыта за рулём машины Формулы 1. В McLaren Racing рассчитывают, что программа будет поставлять гонщиков для собственных команд в Формуле 1, IndyCar и Формуле Е.

В молодёжную программу McLaren включены гонщик IndyCar Пато О’Вард, резервный гонщик команды Формулы 1 Алекс Палоу и молодой пилот Уго Угочукву. Возглавляет проект бывший гонщик Формулы 1 и победитель Ле-Мана Эмануэль Пирро.

Зак Браун, руководитель McLaren Racing: «У McLaren продолжительная история развития молодых талантов в гонщиков мирового уровня, и я горжусь, что мы продолжим заниматься этим в будущем. У нас опытная команда, которая под руководством Эмануэле предоставит поддержку и ресурсы, необходимые для развития молодого таланта в конкурентоспособного профессионального гонщика.

McLaren широко представлена в Формуле 1, IndyCar и Формуле Е. У нас есть все возможности для развития карьеры юного пилота с первых шагов до призового гонщика или тест-пилота. У нас уже есть группа замечательных талантов, в которую входят Пато, Алекс и Уго. Я рад, что они продолжат учиться благодаря запуску нашей программы».

Эмануэле Пирро, директор программы развития гонщиков McLaren: «Я в восторге от назначения на эту роль по нескольким причинам. McLaren сыграла критически важную роль в моей карьере, предоставив шанс сесть за руль машины Формулы 1, и возможность поработать вместе с такими гонщиками высокого уровня, как Айртон Сенна, Ален Прост и Герхард Бергер.

Вместе с командой моя роль заключается в том, чтобы помочь создать современную программу, выбрать самых лучших гонщиков и предоставить им все инструменты, необходимые для наилучшего раскрытия таланта. Кроме того, я должен привить им ценности и видение McLaren. Надеюсь, один из гонщиков перейдёт в команду Формулы 1.

Важным активом для нас являются команды в IndyCar и Формуле Е, которые дадут дополнительные возможности для профессиональной карьеры участникам нашей программы.

Мне нравится работать с молодыми гонщиками, помогать им расти и совершенствоваться. Каждый раз, когда я делал это в прошлом, то получал новый опыт, и я с нетерпением жду возможности сделать это снова.

У McLaren потрясающая история в Формуле 1. Это очень многое значит для меня, и я горжусь тем, что являюсь частью этой программы. Я благодарен Заку Брауну и Андреа Стелле за предоставленную прекрасную возможность».