В Сингапуре установят две новые трибуны

Из-за высокого спроса на билеты и изменения конфигурации трассы на третьем секторе организаторы Гран При Сингапура построят две новые трибуны. Первая появится внутри первого поворота, вторая – перед двумя последними. Билеты на них уже продаются.

Такая конфигурация трассы сохранится по крайней мере до 2026 года, когда планируется завершить ремонт расположенной на воде платформы, а до тех пор она не будет включать последовательность поворотов с 16 по 19-й вдоль платформы и под трибуной. Из 15 поворота гонщики сразу попадут в бывший 20-й, который теперь станет 16-м.

Возможно, ближе к намеченному на сентябрь Гран При, организаторы установят ещё несколько новых трибун для болельщиков – сейчас они вместе с городскими властями ищут подходящие места.