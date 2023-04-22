Дэн Тиктум: Не все гонщики достойны Формулы 1

В интервью с The Independent перед берлинским уик-эндом Формулы Е бывший участник молодёжных программ Red Bull и Williams Дэн Тиктум заявил, что некоторые гонщики электрической формулы достойны Формулы 1 – и напротив, некоторым гонщикам Формулы 1, по его мнению, стоит уступить своё место.

Дэн Тиктум: «На мой взгляд, многие гонщики Формулы 1 не должны там выступать. И напротив – некоторые гонщики Формулы Е вполне достойны Формулы 1.

Все мы в Формуле Е выступаем на уровне 99% самых талантливых гонщиков, но если у кого-то есть 98,7% и 10 миллионов фунтов, то в Формуле 1 оказывается именно он».